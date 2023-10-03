3 октября, 19:59
Наука

Академиков Трубецкого и Чехонина наградили орденом Александра Невского

Торжественная церемония награждения состоялась на заседании президиума РАН

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Академики РАН геолог Климент Трубецкой и медик Владимир Чехонин указом президента РФ награждены орденом Александра Невского. Торжественная церемония награждения состоялась во вторник на заседании президиума Российской академии наук.

По словам президента РАН Геннадия Красникова, в телеграмме от президента РФ Владимира Путина в адрес академика Трубецкого говорится, что он снискал заслуженное уважение как выдающийся организатор, один из наиболее авторитетных ученых в области горного дела.

"Ваши фундаментальные труды и прикладные разработки стали весомым вкладом в укрепление промышленного и энергетического потенциала нашей страны, создание прогрессивных технологий, обеспечивающих экономическую эффективность и безопасность добычи полезных ископаемых", - процитировал глава РАН президента РФ. Трубецкой награжден также в связи с 90-летним юбилеем, отметил президент РАН.

Красников также вручил орден Чехонину - заместителю президента РАН, заместителю академика-секретаря отделения медицинских наук РАН. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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