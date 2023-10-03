СМИ: умер первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде

Ему было 93 года

БАКУ, 3 октября. /ТАСС/. Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) Хошбахт Юсифзаде умер на 94-м году жизни, сообщило информагентство Trend.

"Хошбахт Юсифзаде умер в Баку на 94-м году жизни", - сообщило издание со ссылкой на свои источники в окружении Юсифзаде.

Хошбахт Юсифзаде являлся первым вице-президентом SOCAR с 2004 года. Выдающийся геолог, он более 70 лет работал в нефтегазовой отрасли Азербайджана. При его участии были открыты и введены в эксплуатацию более 20 нефтяных и газовых месторождений на шельфе Каспийского моря, в том числе такие известные, как Азери, Чираг, Гюнешли, разрабатываемые международным консорциумом ведущих нефтяных компаний мира, одно из крупнейших в мире газоконденсатное месторождение Шахдениз. Был удостоен звания "Почетный нефтяник СССР".

Юсифзаде являлся действительным членом Национальной академии наук Азербайджана, членом Российской международной инженерной академии. Был автором более 200 исследовательских работ, в том числе 18 монографий и восьми изобретений. Его имя присвоено танкеру Азербайджанского Каспийского морского пароходства и средней школе в Баку.