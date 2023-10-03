В Псковской области число случаев заражения ОРВИ за неделю снизилось в 1,2 раза

В регионе выявили 3,7 тыс. случаев заболевания

ПСКОВ, 3 октября. /ТАСС/. Число случаев заражения острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Псковской области за неделю сократилось более чем в 1,2 раза, в настоящее время на территории региона зафиксировано 3,7 тыс. случаев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения Псковской области по сравнению с [прошлой] неделей снизилась на 16,5%. В области выявлено 3,7 тыс. случаев ОРВИ, что ниже расчетного эпидемического порога. Отмечено снижение регистрации ОРВИ во всех возрастных категориях. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 53%", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. "Против гриппа привито более 91 тыс. человек, из них 24 тыс. - дети", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в регионе было зарегистрировано почти 4,5 тыс. случаев заражения ОРВИ, при этом среди заболевших дети до 14 лет составляли более 57%. Среднеобластной уровень заболеваемости был превышен в девяти муниципальных образованиях. Из-за респираторных инфекций было закрыто на карантин 19 классов в 10 школах.