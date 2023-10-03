Школьники города Снежное почтили память погибших детей Донбасса

Как сообщили администрации главы ДНР, в школах прошли классные часы, концерты и минуты молчания

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Школы города Снежное в Донецкой Народной Республике провели акцию "Звонок для ангелов Донбасса", в рамках которой в школах прошли классные часы, концерты и минуты молчания. Об этом сообщили ТАСС в администрации главы ДНР

"В рамках акции "Звонок для ангелов Донбасса" в общеобразовательных учреждениях города Снежное прошли мероприятия в память о погибших детях, молодежи и педагогических работниках в Донбассе в результате военной агрессии со стороны Украины", - сообщили в администрации.

Школьники почтили память погибших минутой молчания, также в их честь прозвучали песни, прошли классные часы.

"Нельзя выразить словами горе матерей, потерявших самое дорогое в этой войне. Мы скорбим вместе с ними... Военные преступления не имеют срока давности, а преступления против детей - тем более. Виновные обязательно должны понести справедливое наказание и ответить за каждую оборванную детскую жизнь. А знаете, о чем мечтают дети Донбасса, которые живут в прифронтовых районах? Они хотят, чтобы перестали стрелять, чтобы больше не погибали их родные и близкие люди", - сообщила в ходе мероприятия директор школы №1 города Татьяна Садовая.

Всего с начала конфликта в республике от действий киевского режима погиб 9 061 человек, в том числе 230 детей, пострадали 12 852 мирных жителя, среди них 821 ребенок.