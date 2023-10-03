В работе железных дорог Канады произошел масштабный сбой

Специалисты работают над устранением неполадок, указано в заявлении Canadian National Railway Company

ОТТАВА, 3 октября. /ТАСС/. Масштабный сбой затронул работу канадской железнодорожной системы. Об этом сообщило государственное агентство Metrolinx, которое занимается организацией работы национальной железнодорожной компании Canadian National Railway Company (CN) в Торонто и его пригородах.

"Произошел сбой в системе всей сети CN, который затронул все железнодорожные коридоры. Поезда стоят на ближайших станциях", - говорится в заявлении компании в соцсети X (ранее Twitter). В нем отмечается, что специалисты компании CN работают над устранением неполадок. Подробности не уточняются.

CN является оператором канадских железных дорог от Атлантического до Тихоокеанского побережья Канады.