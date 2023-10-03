В Карелии начали бесплатно выдавать землю военнослужащим-героям спецоперации

Как сообщил председатель законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, земельный участок уже получил житель Петрозаводска, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

ТАСС, 3 октября. Власти Республики Карелия начали реализацию регионального закона о бесплатном предоставлении земельных участков военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Землю получил первый участник СВО, имеющий орден "За заслуги перед Отечеством", сообщил председатель законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

"Наш закон о бесплатной земле для отличившихся участников СВО заработал. Первым в Карелии земельный участок получил петрозаводчанин, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Боец выбрал Кондопожский район, село Янишполе. Всего на сегодняшний день в республике подано 11 таких заявлений", - написал Шандалович на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также добавил, что в Карелии участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов, могут получить бесплатный земельный участок. Землю можно использовать для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства или для садоводства.

"Сегодня важно сделать все, чтобы максимально поддержать наших бойцов и их семьи. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, и это один главных приоритетов в нашей работе", - уточнил спикер заксобрания.