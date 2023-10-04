Путин по ВКС проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Президент России пообщается с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня в режиме видеосвязи проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" и пообщается с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".

Мероприятия пройдут в преддверии Дня учителя, который отмечается в России 5 октября.

Фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году. На базе олимпийской инфраструктуры Сочи им создан образовательный центр "Сириус". Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве. Глава государства возглавляет попечительский совет фонда.

В предыдущий раз заседание попечительского совета "Таланта и успеха" проходило в мае прошлого года в "Сириусе". На нем Путин обращал внимание на то, что центру предстоит сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны, подчеркивал, что к отбору его резидентов следует относиться максимально серьезно, нужно ввести четкие и объективные критерии оценки их деятельности с точки зрения эффективности и ответственности за достижение результатов.

Кроме того, президент отмечал, что в "Сириусе" должны быть созданы условия для развития всех направлений, важных для будущего России, в том числе и для самых инновационных. Он подчеркивал, что нужно держать руку на пульсе и следить за тем, как меняется жизнь.

Конкурс "Учитель года"

Всероссийский конкурс "Учитель года России" - ежегодное мероприятие, которое проводится Министерством просвещения РФ. Его цель - выявление талантливых учителей, их поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогической профессии, распространение опыта лучших учителей. Победители конкурса получают денежный приз в размере 1 млн рублей, призеры - 500 тыс. рублей.

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В стране проводятся десятки мероприятий для популяризации и повышения престижа педагогических профессий, развития института наставничества, а также привлечения молодежи в профильные вузы.

Со 2 по 8 октября в РФ проходит Большая учительская неделя, охватывающая все регионы страны. В Год педагога и наставника ее программа значительно расширилась. Она охватывает представителей всех уровней образования: педагогов, воспитателей, руководителей образовательных организаций, советников по воспитанию, мастеров производства, преподавателей и студентов профильных вузов.