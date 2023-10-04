Мишустин вручит премии в области образования

В мероприятии примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в канун Дня учителя, который отмечается 5 октября, вручит премии правительства России в области образования.

Как сообщили в кабмине, в мероприятии примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Традиционно торжественное вручение проходит в Зале наград Дома правительства, здесь собираются выдающиеся преподаватели и ученые, внесшие свой вклад в развитие педагогической науки.

Так, например, в прошлом году главный врач "Коммунарки" Денис Проценко совместно со своим научным коллективом были приставлены к премии за первое руководство по симуляционному обучению, которое ведется на реалистичном моделировании и имитации клинической ситуации.

Премии правительства в области образования были учреждены в 2013 году. Ежегодно присуждается 10 премий отдельным лауреатам или авторским коллективам до пяти человек. Сумма премии составляет до 2 млн рублей. Решение о вручении премий принимается в кабмине на основании предложений межведомственного совета по присуждению награды.