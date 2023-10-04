В Петербурге начнет работу международный форум здоровья

Мероприятие посетят более 6,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. XI Петербургский международный форум здоровья (ПМФЗ-2023) пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 4 по 6 октября. В его мероприятиях примут участие более 6,5 тыс. представителей из разных стран, сообщается на сайте организаторов форума.

"На форуме ожидается более 6 500 участников и посетителей из России, Беларуси, Индии, Китая, Турции, Ирака, Ирана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Свыше 200 авторитетных спикеров примут участие в 60 научно-практических конференциях. На выставочной экспозиции форума достижения в сфере здравоохранения представят более 55 компаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первый день форума состоится главное мероприятие - пленарное заседание "Современное планирование здравоохранения мегаполиса", где прозвучат доклады на тему современных подходов к управлению системой здравоохранения, внедрения информационно-коммуникационных технологий, устранения дефицита среднего медицинского персонала и врачей узких специальностей. Также среди ключевых мероприятий - Петербургский экспертный форум по медицинскому и оздоровительному туризму, где запланировано три сессии на тему экспорта медуслуг с участием специалистов из регионов России и зарубежных стран.

Помимо этого, будут доступны консультации врачей-специалистов, все желающие смогут сделать УЗИ вен нижних конечностей, пройти плантоскопию, экспресс-тестирование на содержание глюкозы в крови, оценить состояние кожи и многое другое. В арт-пространстве форума представят выставки "Медицина северных рубежей" и "Солдаты милосердия Великой Отечественной".

Петербургский международный форум здоровья проходит в Санкт-Петербурге с 2013 года и является одним из ключевых конгрессно-выставочных мероприятий Северо-Западного федерального округа в области здравоохранения и охраны здоровья граждан.