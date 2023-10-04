Учреждения Чукотки в 2023 году получат около 300 тонн мяса северного оленя

Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия региона, планируют забить около 7 тыс. животных

ТАСС, 4 октября. Убойная кампания северных оленей началась на Чукотке, планируется, что торговые сети и социально-значимые учреждения округа получат в 2023 году около 300 тонн мяса. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО.

"Окружная столица - город Анадырь, уже получил первую партию мяса от СПХ "Амгуэма". В этом году планируют забить около 7 тыс. животных, что позволит получить около 300 тонн мяса. Убойная кампания будет завершена до начала ноября", - сообщили в департаменте.

В ведомстве добавили, что в первую очередь ценным мясом будут обеспечены социально-значимые учреждения округа - блюда из оленины готовят в школах и детских садах округа. Всего заготовкой мяса домашнего оленя на Чукотке занимаются 14 предприятий, в отрасли занято около 1 000 человек.