В Грозном после комплексной реконструкции открыли две улицы

В торжественной церемонии принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Улицы имени Николая Жуковского и Маты Кишиевой открыли ко Дню города в Грозном после комплексной реконструкции, которая включала укладку новой дороги и благоустройство территории. В торжественной церемонии принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня к 205-летию города Грозного жители республики получили в подарок сразу две обновленные транспортные артерии. Они являются одними из главных в нашей столице. Работы выполнены за счет внебюджетных средств. С каждым таким открытием наш Грозный становится красивее и ярче, значительно повышается уровень комфорта и безопасности для населения", - отметил Кадыров.

По словам мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова, на улице Жуковского протяженностью 2,5 тыс. м полностью обновлено дорожное покрытие, установлено современное уличное освещение и проведены работы по устройству новых тротуаров."В ходе реконструкции также обновлены подземные коммуникации. Такой комплексный подход позволил не только улучшить внешний облик улицы, но и повысить безопасность важной транспортной артерии", - добавил он.

Кроме того, во вторник в Грозном открыли многоквартирный жилой дом на 476 квартир со встроенными торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом. Помимо жилья, в эксплуатацию будут введены почти 3 тыс. кв. м коммерческой площади.

Ежегодно 5 октября Грозный отмечает День города. Его история началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложена в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем она утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства. Сегодня Грозный - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых мечеть "Сердце Чечни" и комплексы высотных зданий и крупнейший на юге России торгово-развлекательный центр.