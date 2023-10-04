Бархатный сезон на Черном море продлится до середины октября

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воды и воздуха составит около 20 градусов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Температура воды и воздуха около 20 градусов прогнозируется на черноморских курортах до середины октября, сезон будет продолжаться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды до середины октября будет выше 20-22 градусов уверенно, а вот температура воздуха будет меняться, но в целом тоже будет преимущественно около 20 градусов. Бархатный сезон до середины месяца продолжается", - рассказал он.

Вильфанд не исключил, что бархатный сезон затем может быть еще продлен на несколько дней.

Ранее Вильфанд сообщал, что сезон продлится минимум до 10 октября, затем он может быть продлен.