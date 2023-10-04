"Известия": Россия обсуждает введение безвизового режима с Кувейтом и Бахрейном

Российские дипломаты отметили, что фиксируется рост интереса к поездкам в РФ со стороны кувейтцев после запуска в феврале прямых рейсом между Москвой и Эль-Кувейтом

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия ведет переговоры об установлении безвизового режима с Кувейтом и Бахрейном, сообщили в посольствах ближневосточных стран, комментируя запрос издания "Известия".

"Продолжаем планомерную работу с целью установления безвизового режима между нашими странами. Это предложение изучается властями Кувейта", - указали российские дипломаты в Кувейте.

Они также отметили, что фиксируется рост интереса к поездкам в Россию со стороны кувейтцев после запуска в феврале 2023 года прямых рейсом между Москвой и Эль-Кувейтом. Так, говорится в комментарии, количество виз, выданных гражданам Кувейта, выросло в пять раз в июне 2023 года по сравнению с прошлогодними показателями.

В посольстве РФ в Бахрейне пояснили, что отмена визовых требований для граждан обеих стран в настоящий момент прорабатывается на уровне профильных ведомств. "В настоящее время бахрейнская сторона изучает российский проект соответствующего межправительственного соглашения", - добавили в диппредставительстве.

Российские дипломаты также указали на рост пассажиропотока между Россией и Бахрейном и выразили надежду, что в будущем этот показатель сможет превзойти допандемийный уровень.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.