В японских школах зафиксировали рекордное число случаев издевательств

В стране также усилилась динамика прогулов занятий в образовательных учреждениях

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 680 тыс. подтвержденных случаев издевательств над учащимися было выявлено в школах Японии в 2022 финансовом году (завершился 31 марта 2022 года), что стало своеобразным рекордом. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на проект доклада министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Этот показатель увеличился на 10,8% в сравнении с прошлым годом. Случаи издевательств были подтверждены в 29,8 тыс. школ, что составляет 82,1% их общего числа по всей Японии. В 923 случаях произошедшее привело к серьезным психологическим или физическим травмам школьников, подвергшихся нападкам.

Кроме того, в Японии усилилась динамика прогулов занятий в образовательных учреждениях. Так, в 2022 финансовом году уроки в младших и средних школах на протяжении более 30 дней пропустили порядка 299 тыс. учащихся. Этот показатель возрос на 22,1% и также стал рекордным. Такая тенденция может быть связана с пандемией, из-за последствий которой у школьников мог нарушиться режим занятий, считает Kyodo.