3 октября, 23:49

В японских школах зафиксировали рекордное число случаев издевательств

В стране также усилилась динамика прогулов занятий в образовательных учреждениях

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 680 тыс. подтвержденных случаев издевательств над учащимися было выявлено в школах Японии в 2022 финансовом году (завершился 31 марта 2022 года), что стало своеобразным рекордом. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на проект доклада министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Этот показатель увеличился на 10,8% в сравнении с прошлым годом. Случаи издевательств были подтверждены в 29,8 тыс. школ, что составляет 82,1% их общего числа по всей Японии. В 923 случаях произошедшее привело к серьезным психологическим или физическим травмам школьников, подвергшихся нападкам.

Кроме того, в Японии усилилась динамика прогулов занятий в образовательных учреждениях. Так, в 2022 финансовом году уроки в младших и средних школах на протяжении более 30 дней пропустили порядка 299 тыс. учащихся. Этот показатель возрос на 22,1% и также стал рекордным. Такая тенденция может быть связана с пандемией, из-за последствий которой у школьников мог нарушиться режим занятий, считает Kyodo. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация