Детскую вакцину от ковида могут обновить после актуализации вакцин "Спутник"

О том, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавируса у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно, стало известно в апреле

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Антигенный состав вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенной для детей в возрасте от 6 до 11 лет, могут обновить после завершения работы над актуализированными вакцинами семейства "Спутник". Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Этический комитет <…> в Минздраве пришел к заключению, что сначала мы должны разработать взрослую вакцину с новым антигенным составом, потом - для детей [в возрасте] 12-17 [лет], только потом ту вакцину, о которой вы спрашиваете, чем мы сейчас и занимаемся, соответственно, разрабатываем в течение 1,5 месяцев взрослую вакцину, одновременно - для старших детей. И когда это сделаем, наверное, перейдем к вакцине [для детей в возрасте] от 6 до 11 [лет] с новым антигенным составом", - сказал он, отвечая на вопрос, ведется ли организация разработки вакцины для детей от 6 до 11 лет с обновленным антигенным составом.

О том, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики ковида у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно, стало известно в апреле. Комментируя ТАСС в январе подачу соответствующих документов в Минздрав, Гинцбург сообщил, что состав вакцины планируется обновить после ее регистрации.