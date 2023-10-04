Якутия на выставке "Россия" представит артефакты республики

Посетители также смогут посмотреть виртуальные туры по региону

ЯКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Якутия познакомит посетителей выставки-форума "Россия" с культурой республики, представит интерактивные экспонаты, связанные с народными промыслами, декоративно-прикладным искусством и эпосом олонхо - древнейшим эпическим искусством народа саха. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конгресс-центра Республики Саха (Якутия).

"На внешней части стенда Якутии расположатся витрины-выставки артефактов и брендов республики - предметы народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, экспозиция с эксклюзивными ювелирными изделиями, украшениями и именными алмазами. Витрины частично будут мультимедийными. Зайдя внутрь стенда, гости попадут в зону презентации культуры и туристического потенциала Якутии. Там они продолжат знакомиться с главными элементами культурного кода Якутии - якутским эпосом олонхо, властелином холода Чысхааном и его мифологическим образом Быка-холода, также внучкой Хаарчааной", - рассказали в пресс-службе.

В павильоне Якутии на площади свыше 80 кв. м расположатся различные зоны - фотозона, выставка национальных костюмов, зона мастер-классов, презентаций, показа якутского кино и лаундж-зона. Посетители также познакомятся с современной Якутией и ее достижениями в различных сферах, смогут посмотреть виртуальные туры по региону и прикоснуться к азам обучения якутского языка.

"Все достижения республики покажут сквозь сакральные смыслы якутского эпоса олонхо, что позволит связать прошлое, настоящее и будущее Якутии. В центре экспозиции - священное дерево Аал Луук Мас, которое является символом триединства мира", - рассказали в конгресс-центре республики. Так, при входе всех гостей на различных языках будут приветствовать виртуальные герои эпоса олонхо. В зоне культуры подготовят выставку, посвященную олонхо в цифровом формате: картины, тексты с музыкальным сопровождением - фольклорными песнями.

Основным посылом экспозиции выступит презентация Якутии как территории, где переплетаются народные традиции и культура с современными технологиями и креативными идеями.

Олонхо в Якутии

Олонхо объявлено ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества и занимает центральное место в якутском фольклоре. Поэмы длиной в среднем в 10-15 тыс. стихотворных строк исполняются якутскими народными сказителями (олонхосутами) с певческим и актерским мастерством и даром импровизации, пение чередуется с речитативом.

О выставке-форуме

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.