Пострадавшие от паводка приморцы подали более 63 тыс. заявлений на соцвыплаты

Как сообщила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая, по 35 тыс. заявлениям уже начислили деньги

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Более 63 тыс. заявлений на предоставление различных видов материальной помощи подали жители Приморья, пострадавшие в августе от наводнения. Об этом сообщила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая в Telegram-канале министерства.

"Мы на сегодня получили более 63 тыс. заявлений на предоставление различных видов помощи. Это единовременная выплата - материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, 50 и 100 [тыс. рублей] - финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. На сегодняшний день 35 тыс. заявлений рассмотрено, по ним приняты положительные решения, выплаты граждане уже получили. <…> 97% граждан, которые подали заявления на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей, уже такую помощь получили", - сказала министр.

По ее словам, срок подачи заявлений истекает в октябре - через два месяца с момента введения ЧС. "Мы ведем прием заявлений на проведение капитального ремонта. Подано 2 762 заявления, есть и отказы по этим заявлениям, которые связаны с тем, что жилье не является единственным или собственником является не тот, кто подал заявление. <…> 484 гражданина уже получили выплаты на проведение капитального ремонта, 146 млн мы направили на проведение капитального ремонта", - сообщила Красицкая, уточнив, что выплаты на ремонт производятся в два этапа - 50% от суммы перечисляется сразу на счет, указанный в заявлении, 50% - на специальный счет, с которого деньги направляют гражданину после того, как он завершает капитальный ремонт жилья.

Размер выплаты зависит от площади жилого помещения, из расчета 7 тыс. рублей за каждый квадратный метр.

Сильные дожди шли в Приморье на протяжении всего августа, с 25 августа в крае действует режим ЧС федерального уровня. Бедствие затронуло более 100 населенных пунктов, подтоплены более 5 тыс. домов, погиб урожай на 40 тыс. га сельхозугодий. По распоряжению губернатора края Олега Кожемяко создан оперативный штаб по обеспечению оказания мер поддержки предпринимателям, пострадавшим в результате ЧС.