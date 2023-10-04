ЕАО покажет на выставке "Россия" термальную воду, минералы и робота Моню

Как сообщила начальник Департамента экономики правительства области Ирина Витютнева, гостей мероприятия также познакомят с историей региона, традициями и достижениями

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Павильон Еврейской автономной области (ЕАО) на международной выставке-форуме "Россия" разместится в стенах, украшенных национальными узорами. Встречать и развлекать посетителей будут роботы Моня и его "мама" Роза Адамовна, сообщила ТАСС начальник Департамента экономики правительства ЕАО Ирина Витютнева.

"Для развлечения и интерактивного общения по территории павильона перемещаются роботы: Моня и его "мама" Роза Адамовна, имеющие элементы одежды евреев. Роботы запрограммированы на элементарное общение: приветствуют, отвечают на простые вопросы. Их экраны содержат интерактивные игры, гадания, анекдоты, а также являются тачпанелями, с которых можно выбрать материалы для просмотра на экранах", - рассказала Витютнева, уточнив, что концепция экспозиции павильона сформулирована как: "Еврейская автономная область - земля под радугой".

Верх стенда венчается радугой, под каждым лучом которой лежит полезное ископаемое, добываемое в регионе, название которого начинается с той же буквы, что и цвет луча радуги. Например, под красным - кальцефир. На подставке под радугой будет размещена чаша с лежащими в ней белыми камнями брусита, два месторождения которого расположены в ЕАО. Минералы можно унести с собой в качестве сувенира, но обычно они используются в металлургии, при производстве ПВХ, кровельных мембран, инженерных пластиков, поглощающих токсичные газы и снижающих дымообразование, а также для производства удобрений и кормовых добавок, для изготовления шин и кабеля.

Для знакомства посетителей экспозиции с целебной водой курорта Кульдур, в стену встроен пульверизатор, который автоматически распыляет воду на человека, по принципу сенсорных дозаторов. Термальная вода Кульдура улучшает качество кожи, способствует быстрому рассасыванию воспалений, ускоряет восстановление поврежденных тканей и очищает организм от токсичных веществ. В этой воде выявлено наибольшее содержание кремниевой кислоты по сравнению с другими рекреационными зонами Российской Федерации.

Культурное достояние

На одном из трех экранов в павильоне будет знакомить гостей выставки с историей ЕАО, значением флага и герба области, историей первых переселенцев и тем, как определялась территория для проживания евреев. Также посетители узнают о героях прошлого и настоящего, связанных с ЕАО.

Далее гости увидят два ряда рупоров, размещенных в форме шафара - еврейского ритуального духового музыкального инструмента. Из первого ряда будет слышна тихая еврейская музыка, узнаваемая всеми, анекдоты, слова еврейского происхождения, употребляемые в современной речи россиян. Из второго ряда рупоров будет звучать аудиоряд для детей: еврейская азбука, стихи на идиш и детские песенки.

Современные достижения

Второй экран посвящен настоящему автономии - положению, численности населения, туристическим достопримечательностям, возможностям развития молодежи, крупным транспортным и социальным объектам. Третий экран представит участникам форума будущее региона: мастер-план области, визуализация жилых кварталов, территории у первого железнодорожного моста между Россией и Китаем, Нижнеленинское - Тунцзян, медицинский кластер.

Надев очки дополненной реальности, посетители могут почувствовать себя взрывотехниками (демонстрация взрыва брусита), машинистами электропоезда, совершающими поездку по железнодорожному мосту из Китая в Россию, побывать в карстовых пещерах или на озере лотосов.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.