Омская киностудия сделает из фильма о поисковиках "Часы для Веры" трилогию

Как сообщил исполнительный продюсер киностудии "ИСС АРТ Медиа" Игорь Рыбак, в ближайшее время планируют снять еще две кинокартины

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Омская киностудия "ИСС АРТ Медиа" планирует развить сюжет своего нового полнометражного художественного фильма "Часы для Веры", сняв еще две картины. Об этом ТАСС сообщил исполнительный продюсер киностудии "ИСС АРТ Медиа" Игорь Рыбак.

"Часы для Веры" у нас пилот, и за ним будет продолжение. Эта история с теми же героями, еще два фильма планируются. Мы хотим снимать и разговаривать о главном. В планах студии - трилогия детско-юношеских фильмов на эту тему. И мы будем уже обращаться за господдержкой. Были поданы заявки на президентские гранты и ведем переговоры с Минобороны", - сказал собеседник агентства.

Полнометражный фильм "Часы для Веры" снят омской киностудией "ИСС АРТ Медиа" при поддержке Поискового движения России. Показы фильма проходят в разных городах России в рамках пресс-тура. Картину уже представили жителям Москвы, Донецка, Мариуполя, Луганска, Пскова, Волгограда. Ранее были согласованы премьерный показ фильма "Часы для Веры" в Центральном доме Российской армии в октябре 2023 года и передача фильма в фонд Минобороны для показа кадетам, курсантам, солдатам и офицерам.

В картине рассказывается о двух девушках по имени Вера. Одна живет в 2022 году, а другая - в 1941 году. По замыслу режиссера, представительница современной "золотой" молодежи Вера находит останки бойца и привозит их для захоронения в Омск. Прошлое начинает рассказывать зрителям и самой девушке печальную историю, которая дает героине возможность переосмыслить свои ценности, разобраться в своем окружении, найти новых друзей и даже любовь. Она поймет, что такое настоящая поддержка и взаимовыручка неравнодушных людей, память поколений и уважение к прошлому. Все это формирует у нее особое отношение к своей Родине.

Возрастное ограничение: 12+. ТАСС - генеральный информационный партнер фильма.