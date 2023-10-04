При МО РФ создали спецкомиссию по выдаче удостоверений участников СВО бойцам ЧВК "Вагнер"

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что это позволит наладить оперативный и удобный для самих бойцов механизм получения документа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Специализированная комиссия, которая займется выдачей удостоверений участников специальной военной операции (СВО) бойцам ЧВК "Вагнер", создана при Министерстве обороны РФ. Это позволит наладить оперативный и удобный для самих бойцов механизм получения документа, сообщила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Сейчас решены вопросы, наконец-то, по ЧВК "Вагнер". <…> Было принято решение, как раз по нашей инициативе, от министерства обороны, что будет создана специализированная комиссия - <…> наконец-то она создана. [ЧВК с Минобороны] договорились о том, что все документы ЧВК будет приносить лично конкретному лицу и [они будут] рассматриваться на этой комиссии, а нам (фонду - прим. ТАСС) выдавать готовые удостоверения, мы их будем передавать вам (координаторам - прим. ТАСС) в филиалы, чтобы ребятам не приходилось ездить. <…> Более того, Минобороны пошло на то, что те ребята, которые имеют ранения подтвержденные, госнаграды, будут получать удостоверения в облегченном режиме", - сказала Цивилева на встрече социальных координаторов в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Екатеринбурге.

Председатель фонда уточнила, что эта мера также коснется матерей и жен погибших бойцов ЧВК "Вагнер". По ее словам, фонд уже передал для отработки на комиссии 7,7 тыс. заявок на удостоверения участников СВО. Готовые удостоверения будут поступать в фонд "Защитники Отечества", после чего распределяться по филиалам и доходить до бойцов. "Чтобы ребятам не приходилось ехать в Петербург, Москву, в Минобороны", - пояснила Цивилева.