Фонд "Защитники Отечества" зафиксировал среди ветеранов СВО большой запрос на госслужбу

Председатель фонда Анна Цивилева заявила, что для помощи в их продвижении будут создавать необходимые социальные лифты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" фиксирует среди ветеранов СВО большой запрос на продолжение своей деятельности в сфере государственной службы. Для помощи в их продвижении будут создаваться необходимые социальные лифты, заявила председатель фонда Анна Цивилева на встрече социальных координаторов в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Екатеринбурге.

"Есть очень большой запрос на госслужбу, и мы как фонд будем создавать социальные лифты для этих ребят. <…> Прежде всего это очень хорошие организаторы и мотиваторы, люди, которые могут объединить вокруг себя - <…> мне кажется, такие люди очень нужны. И сейчас ряд ребят входят в президентский резерв, будут готовиться как раз как управленцы. И даже если у них есть инвалидность - почему человек не может с инвалидностью, без ноги, быть губернатором, депутатом", - сказала она в ответ на вопрос ТАСС о том, как будут интегрировать ветеранов СВО в мирную жизнь.

По словам Цивилевой, среди ветеранов СВО много запросов на переподготовку на управление БПЛА - многие видят себя продолжающими участие в боевых действиях, но уже в более высокотехнологичной специализации.