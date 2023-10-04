В Москве ожидаются дождь и до 20 градусов тепла

Атмосферное давление составит примерно 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза и температура воздуха до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 8 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит примерно 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.