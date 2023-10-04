В Приморье ограничат оборот разовой пластиковой посуды

Как сообщили в региональном правительстве, ее запретят использовать при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Использование одноразовой пластиковой посуды во время массовых мероприятий ограничат в Приморье. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"При проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий на территории Приморского края запретят использовать одноразовую пластиковую посуду. Соответствующее поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств дал губернатор региона Олег Кожемяко. Правительство Приморья проводит планомерную работу по улучшению экологической обстановки в регионе. Одним из очередных шагов в этом направлении станет замена одноразовой пластиковой посуды на биоразлагаемую во время проведения различных мероприятий на территории края", - говорится в сообщении.

Министерство промышленности и торговли примет меры по повышению доли присутствия в торговых сетях бумажной и иной разлагаемой посуды до 30% от общего объема. Снизят долю "пластика" и в сетях общественного питания, зонах отдыха, образовательных и медицинских учреждениях. Заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко уточнила, что главная цель проводимых мероприятий - обеспечение экологической безопасности за счет снижения скопления пластиковых отходов.

Региональные министерства внесут изменения в санитарно-гигиенические нормы по организации питания в больницах, детских садах, школах и социальных учреждениях, чтобы пластиковая одноразовая посуда была заменена на биоразлагаемую, изготовленную из экологически чистых материалов. Данные инициативы должны быть рассмотрены на профильной комиссии Госсовета России.