В вузе Якутии запустили курс обучения гидов-экскурсоводов

Занятия будут проходить три раза в неделю

ЯКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Курс обучения гидов-экскурсоводов запустили в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутии, обучение началось в октябре и завершится в декабре этого года. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой "Социально-культурный сервис и туризм" Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Айталина Борисова.

"Завершился прием документов на этой неделе, обучение начинается и будет проходить три раза в неделю. В данный момент на курсы гидов-экскурсоводов записались 62 человека: среди них студенты, магистранты, молодые преподаватели со всего университета. Выпуск первых гидов-экскурсоводов состоится уже в декабре этого года", - рассказала Борисова.

Авторами курсов являются преподаватели Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ - кандидат педагогических наук Туяра Пономарева, кандидат педагогических наук Елена Андреева и преподаватель Алена Иванова. Предусмотрены дисциплины по истории Якутии, краеведению, методике подготовки проведения экскурсий, работе с экскурсионной аудиторией и другие, уточнила Борисова. Она отметила, что курсы для сотрудников и студентов вуза - бесплатные, финансирование для этого выделяют в университете.

Работа над материалами и подготовка шли около года. Курсы запланированы в гибридном формате. "Количество часов - 252 часа. Теоретическую часть планируется провести в формате онлайн, практическую часть - работа с технологической картой экскурсии, портфелем экскурсовода (представляет собой набор экскурсий или туров, где имеется вся информация о предлагаемых экскурсиях с описанием, расписанием и условиями проведения - прим. ТАСС) - в очном формате. Запланирован психологический семинар, так как это тесно связано с работой гида-экскурсовода", - рассказала собеседница агентства.

Борисова напомнила, что в 2024 году в Якутске состоятся международные спортивные игры "Дети Азии". "Мы начали эту работу в преддверии игр "Дети Азии" и сегодняшней новой волны роста интереса к внутреннему туризму, в связи с чем растет востребованность гидов-экскурсоводов в Якутии. Также требования к работникам сферы туризма повысились, необходимо проходить переподготовку. После завершения курсов каждый получит диплом. Помимо студентов и преподавателей, обучение могут пройти и действующие гиды-экскурсоводы", - отметила она.