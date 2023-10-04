В Чите открыли памятник погибшим в СВО забайкальцам

Инициатива создания монумента принадлежит филиалу фонда "Защитники Отечества"

ЧИТА, 4 октября. /ТАСС/. Забайкальский филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открыл памятник военнослужащим, погибшим в ходе СВО, передает корреспондент ТАСС.

"Для нас, забайкальцев, такие понятия, как честь, долг, любовь к родине - это не пустой звук. Мы с этими понятиями рождаемся, живем и умираем. Сегодня очень важно, чтобы мы не просто помнили тех, кто <...> сейчас защищает нашу родину, а помогали тем, кто возвращается, членам их семей. Принимали непосредственное участие в их судьбе. Поэтому хочу сказать спасибо работникам фонда "Защитники Отечества" за их неравнодушие", - сказал на открытии первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.

Камень с мемориальной табличкой установили возле здания на улице Журавлева, 55, где расположен офис фонда. На торжественном открытии присутствовали военнослужащие, участники спецоперации, представители законодательной и исполнительной власти Забайкалья.

"Каждое поколение должно помнить, что народилось оно не в чистом поле, а там, где пролиты кровь и пот, отданы талант и жизнь лучших сыновей и дочерей земли нашей", - написано на памятном знаке.

В ближайшее время в Чите также откроют мемориал героям СВО. Его уже возвели на перекрестке улиц Ленина и 9 Января на средства президентской субсидии за 11,3 млн рублей. Территорию вокруг объекта благоустроили, уложили тротуарную плитку, установили скамейки и урны.

Первый мемориал героям СВО в Забайкалье был открыт 3 сентября в поселке Агинское. А 1 октября в городе Краснокаменске открыли стелу, также посвященную героям спецоперации.

Фонд "Защитники Отечества"

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Его филиалы открыли во всех регионах страны. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Фонд также занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые помогают защитникам Отечества во всех возникающих вопросах.