В мероприятиях приамурского отделения "Движения первых" участвовали свыше 16 тыс. человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 октября. /ТАСС/. Более 16 тыс. человек приняли участие в мероприятиях регионального отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" в Амурской области с начала года. Об этом в среду сообщили в областном правительстве.

"С февраля 2023 года, когда "Движение первых" начало работать на территории Амурской области, участниками различных мероприятий общественной организации стали более 16 тыс. человек", - говорится в распространенном сообщении.

Из них более 300 старшеклассников приняли участие в практико-ориентированных экскурсиях на Благовещенский судостроительный завод, Благовещенскую теплоэлектроцентраль, в Институт геологии и природопользования, в пункт технического обслуживания железнодорожной станции в Белогорске, на предприятия Амурского газохимического комплекса. Школьников знакомят с производством для того, чтобы заинтересовать их и в будущем привлечь к работе на этих предприятиях. В планах отделения провести подобные экскурсии еще для порядка 1 тыс. школьников.

Всего в регионе открыто 159 первичных отделений. Опорным загородным лагерем движения является "Колосок". Летом там прошли две профильные смены.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с губернаторами и РДДМ создать в регионах центры РДДМ на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества. Срок выполнения поручения ставили до 1 сентября 2023 года. Также до 1 июня этого года глава государства поручил определить в каждом субъекте РФ детский оздоровительный лагерь, на базе которого будут реализованы программы движения. До 1 октября 2023 года необходимо было провести профильные летние смены РДДМ "Движение первых" в организациях отдыха и оздоровления детей.