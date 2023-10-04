АЭС "Руппур" в Бангладеш способствует созданию рабочих мест

Вице-президент - директор по сооружению АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" Алексей Дерий отметил, что жители Бангладеш с воодушевлением относятся к этому проекту

РУППУР /Бангладеш/, 4 октября. /ТАСС/. АЭС "Руппур", которую Россия строит в Бангладеш, способствует повышению уровня жизни и развитию инфраструктуры, а также созданию рабочих мест. Такое мнение выразил в беседе с российскими журналистами вице-президент - директор по сооружению АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" Алексей Дерий.

"Жители Бангладеш с воодушевлением относятся к этому проекту. Строительство станции и ее обслуживание - это рабочие места. Это рост уровня жизни, повышение квалификации персонала, развитие инфраструктуры. Если раньше здесь была деревня и пустое поле, то сейчас это настоящий мегаполис", - сказал Дерий.

Он отметил, что у сотрудников "Атомстройэкспорта" сложились очень хорошие отношения с местными жителями. "У нас есть целая программа, которую мы реализуем. Мы проводим и олимпиады для школьников и студентов Бангладеш по математике, физике и химии. Мы показываем документальные фильмы, как работает АЭС, как добывается и производится топливо для нее. Мы проводим и совместные спортивные соревнования. Мы даже организовали чтение лекций специалистами МИФИ по физике ядерного процесса для школьников", - сказал он. "Мне кажется, многие местные школьники, которые слушали эти лекции, уже мечтают работать на этой станции", - добавил директор по сооружению АЭС "Руппур".

Он также рассказал, что построенные на АЭС градирни стали самыми высокими сооружениями в Бангладеш. "Их высота составила 175 м", - отметил Дерий. По его словам, в настоящее время идет покраска градирен, они приобретают свой проектный цвет.

Ранее самым высоким сооружением в Бангладеш считался небоскреб City Centre Dhaka в районе Мотиджхил в Дакке. Его высота составляет 171 м.

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" строится на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы республики - города Дакка. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.