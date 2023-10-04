В Москве в районе Люблино построят дом по программе реновации

Как сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко, это будет монолитная новостройка на 192 квартиры

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. На месте пятиэтажки в столичном районе Люблино возведут новостройку по программе реновации. Это уже 21-й дом в ЮВАО, на который выдано разрешение на строительство с начала года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Новый односекционный дом общей площадью около 18 тыс. кв. м появится в 9-м квартале района Люблино. Его отличает удачное расположение в непосредственной близости от объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также Люблинского парка, известного своими живописными местами отдыха и историческим музеем-усадьбой. С начала года это уже 21-й по счету дом в ЮВАО по программе реновации, на который застройщикам выдана разрешительная документация, необходимая для начала работ на стартовой площадке", - отметил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Новостройка будет монолитной. В доме будет 192 квартиры: 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 24 трехкомнатные. В них выполнят полную внутреннюю отделку по утвержденным стандартам реновации. Пять квартир на втором и четвертом этажах оборудуют для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

На первом этаже расположится входная группа с тамбурами, вестибюль, комната консьержа, колясочная, помещения для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и лифтовой холл, где установят четыре кабины грузоподъемностью 400 и 1 000 кг. На первом этаже разместятся общественные и коммерческие объекты.

На территории рядом с домом обустроят проезды и тротуары, установят наружное освещение и малые архитектурные формы. По проекту там также выполнят озеленение и организуют плоскостную парковку с местами для людей с инвалидностью.

Всего в столичную программу реновации включено 5 175 домов, в которых проживают около 1 млн человек.