На Алтае задержали более 2 тыс. упаковок игрушек на границе с Казахстаном

Как сообщили в региональной таможне, у перевозчика не было документов, подтверждающих оригинальность, качество и безопасность продукции

БАРНАУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Таможенники задержали более 2 тыс. упаковок с детскими конструктами на границе с Казахстаном. У перевозчика не было документов, подтверждающих оригинальность, качество и безопасность продукции для детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Алтайской таможни.

"В ходе досмотра таможенники обнаружили 2 272 полимерных пакета с наборами для моделирования, визуально схожими с известным брендом детских конструкторов. При этом документов, подтверждающих оригинальность, качество и безопасность продукции для детей, у перевозчика не оказалось", - сообщили в пресс-службе, добавив, что фура с незаконным товаром прибыла из Казахстана.

Грузовой автомобиль с игрушками остановили на границе в районе пункта пропуска "Веселоярск". Сообщается, что в данный момент товар задержан и отправлен на экспертизу. Проверка проводится совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.