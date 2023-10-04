В Курганской области создадут российско-китайский центр

Его задачами будет развитие экономических отношений и реализация гуманитарных проектов, отметил губернатор региона Вадим Шумков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российско-китайский центр будет создан в Курганской области на базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) для реализации совместных с Китаем проектов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вадим Шумков.

"Как продолжение реализации совместных проектов региона с КНР создаем российско-китайский центр на базе ТПП. В его задачи будет входить развитие экономических отношений, а также реализация гуманитарных проектов", - написал он.

Ранее стало известно о планах региона по налаживанию взаимодействия с КНР. В частности, "Интертехэлектро" заключило соглашение с компанией CNPC Jichai power company ltd из Китая о расширении рынка и поэтапной локализации производства газопоршневых установок на мощностях Курганского завода комплексных технологий. С 2028 года в Кургане планируется начать изготовление запасных частей и основных элементов двигателей.