В Думу внесли законопроект о выплате 10 тыс. рублей вступившим в брак до 35 лет

Кабмин законопроект не поддержал

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей впервые вступившим в брак до 35 лет. Текст документа есть в распоряжении ТАСС. Кабмин законопроект не поддержал.

Депутаты разработали проект закона "О единовременной денежной выплате супругам в связи с их бракосочетанием" и предложили прописать в нем положение, согласно которому граждане РФ при наличии постоянной регистрации на территории России, впервые вступившие в брак до 35 лет, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Отмечается, что для получения этой выплаты один из супругов должен обратиться с заявлением в органы соцзащиты в течение года с момента заключения брака. Кроме того, единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки.

По словам одного из авторов проекта, зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеш (ЛДПР), такая символическая мера "может стать тем самым толчком к тому, чтобы подать документы в ЗАГС". "Ведь многие тянут, чего-то ждут. Вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак", - пояснил ТАСС Панеш.

В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что расходы на реализацию инициативы будут востребованы из федерального бюджета РФ. Однако в правительстве законопроект не поддержали, указав на то, что в документе не были представлены расчеты объемов бюджетных ассигнований. В нем также отсутствуют данные о прогнозной численности получателей такой выплаты, заключили в кабмине.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года.