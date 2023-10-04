Главреда Newsclick арестовали после рейдов полиции

В полиции считают, что издание получило в общей сложности $4,5 млн "от организаций, предположительно связанных с Китаем, а денежные средства были предназначены для продвижения прокитайского контента на сайте"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Основатель и главный редактор индийского новостного портала NewsClick Прабир Пуркаястха арестован после масштабных обысков полиции Дели по делу о возможном незаконном иностранном финансировании издания. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Во вторник полиция Национального столичного региона Дели провела обыски в домах десятков сотрудников новостного портала NewsClick. Сами журналисты сообщали в социальных сетях, что у них изъяли оборудование, в том числе ноутбуки.

"В общей сложности были допрошены 46 подозреваемых в их местах проживания и работы, изъяты документы и техника для дальнейшего изучения. Следственные мероприятия продолжаются, пока арестованы двое - Прабир Пуркаястха и [глава отдела кадров издания] Амит Чакраварти", - заявил источник телеканала в полиции Дели. Оба сотрудника издания арестованы на семь дней, они подозреваются в нарушении законодательства об иностранном финансировании.

В полиции считают, что издание получило в общей сложности $4,5 млн "от организаций, предположительно связанных с Китаем, а денежные средства были предназначены для продвижения прокитайского контента на сайте [портала]", сообщает телеканал.

Расследования вокруг NewsClick

Полиция Дели инициировала дело о предполагаемом нарушении антитеррористического законодательства против Newsclick и его руководства после публикации в августе в газете The New York Times о том, что издание якобы получало финансирование от американского предпринимателя Невилла Рой Сингхэма с целью продвижения официальной позиции КНР в Индии.

Портал уже привлекал внимание правоохранительных органов ранее. В 2021 году против издания было начато дело из-за возможных налоговых нарушений, оно рассматривается в суде. Кроме того, отдел полиции Дели по экономическим преступлениям в 2021 году инициировал расследование также из-за вопросов финансирования, по данным индийских СМИ, новые обыски в том числе были продолжением этого расследования.

После публикации The New York Times в августе Пуркаястха заявлял, что выдвинутые в ней обвинения не являются новыми и что издание ответит на них в рамках судебного разбирательства.

В журналистском союзе Press Club of India выразили обеспокоенность обысками. Оппозиционные политики также критиковали обыски, называя их "наступлением на свободу слова".