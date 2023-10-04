В Москве в начале следующей недели ожидаются дожди с мокрым снегом

Температура воздуха в это время будет приближаться к нулю

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мокрый снег с дождями пройдет в Москве и области в начале следующей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С четверга, в тыл циклона, начнется заток первой порции арктического холода, который выйдет на пик в предстоящие выходные и особенно в начале следующей недели, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега", - сказал он.

Согласно данным Гидрометцентра России, в Москве в среду ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.