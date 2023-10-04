В Москве ночь на 4 октября стала самой теплой за последние 57 лет

Температура на базовой столичной метеостанции ВДНХ не опускалась ниже 12,9 градуса

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет, температура на базовой столичной метеостанции ВДНХ не опускалась ниже 12,9 градуса. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В минувшую ночь в теплом секторе атлантического циклона столбики минимальных термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ не опускались ниже 12,9 градуса тепла, в Тушине было плюс 11,9, в центре Москвы, на Балчуге, - плюс 13,2. Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений, уступив только рекордному 1966 году", - сказал он.

Тишковец также отметил, что такие ночные температурные показатели соответствуют летней климатической норме. "Согласно метеостатистике с момента создания метеостанции ВДНХ, в ночь на 4 октября минимальная температура выше 10 градусов тепла наблюдается всего один раз в восемь лет", - отметил синоптик.