Собянин: в ВАО Москвы в 2023 году реализовали более 10 проектов благоустройства

Среди благоустроенных объектов - парк у Святого озера в Косино-Ухтомском, прибрежная территория Белого и Черного озер, парковая зона вблизи улицы Медведева

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 10 проектов благоустройства реализованы в 2023 году в Восточном административном округе (ВАО) столицы, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"На востоке в этом году реализовали больше 10 интересных проектов благоустройства", - написал он.

Среди благоустроенных объектов - парк у Святого озера в Косино-Ухтомском, прибрежная территория Белого и Черного озер, парковая зона вблизи улицы Медведева. В Новогирееве в последние годы благоустраивают парк на Зеленом проспекте, включая территорию возле памятников "Скорбящим матерям" и "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане". Центральную улицу также преобразили в Новокосине, а на въезде в район установили арт-объект в виде шара, дизайн которого выбрали жители в ходе голосования на портале "Активный гражданин". Также в Новокосине сделали сухие фонтаны, у которых отсутствует видимая чаша, а вода бьет из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар.

"До недавнего времени территория вдоль улицы Сталеваров представляла собой пустырь с протоптанными народными тропами от жилых домов к пешеходному переходу через МКАД в сторону Реутова. В этом году от Новогиреевского пруда до строения 35 на улице Сталеваров обустроили удобный пешеходный маршрут", - добавил Собянин.

Кроме того, пространство для игр и спорта появилось на месте пустыря в районе Соколиная Гора, благоустройство территории выполнили возле районного центра "Янтарь" в районе Преображенское, озеленили и благоустроили двор Центра московского долголетия "Богородское". Летом был создан пешеходный маршрут со спортивной зоной между Суздальской улицей и Носовихинским шоссе, завершено благоустройство в жилом квартале в границах Мартеновской улицы и проспектов Федеративный и Зеленый в Новогирееве.

"Преобразилась территория Центра поддержки семьи и детства "Горизонт" в Вешняках. Здесь разместились четыре площадки с игровыми комплексами, различными видами качелей, батутами и развивающими модулями. Многофункциональное поле и зона с гимнастическим комплексом, уличными тренажерами и турниками. А еще - площадка для изучения правил дорожного движения", - уточнил мэр.

В районе Соколиная Гора создали "Аллею памяти" - мемориальную зону в память о воинах - работниках Авторемонтного завода №1 "Аремз" и Московского завода тепловой автоматики, погибших в годы Великой Отечественной войны. В районе Восточный озеленили партер Главной улицы и реконструировали фонтан.

"Все эти проекты приносят большую пользу жителям и повышают комфорт городской среды на востоке Москвы", - заключил Собянин.