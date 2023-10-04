Жителей Москвы попросили не прятаться под деревьями из-за грозы и ветра до 20 м/с

До конца дня в столице ожидается дождь, местами гроза

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Гроза и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве, жителей призвали быть осторожными и не укрываться под деревьями.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ уточнили ТАСС, что "по прогнозам синоптиков Росгидромета, с 13:00 до 20:00 4 октября по Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-20 м/с, дождь, местами гроза". В ведомстве настоятельно рекомендовали автомобилистам снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких перестроений.