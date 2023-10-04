Авиарейс из Нижнего Новгорода в Египет задержали почти на восемь часов

На него зарегистрированы более 200 пассажиров

ТАСС, 4 октября. Рейс Нижний Новгород - Шарм-эш-Шейх, на который зарегистрированы более 200 пассажиров, задерживается почти на 8 часов из-за позднего прибытия самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 4 октября 2023 года произошла задержка рейса № UY 707 сообщением Нижний Новгород - Шарм-эш-Шейх (авиакомпания Almasria). Вылет рейса перенесен с 02:05 на 09:55 по причине позднего прибытия воздушного судна. На рейс зарегистрированы 202 пассажира", - говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном органе, авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. На время ожидания вылета 96 пассажирам предложили размещение в гостинице. Остальных пассажиров заранее уведомили о задержке рейса, в аэропорт они не прибыли.

В аэропорт выехал помощник Нижегородского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.