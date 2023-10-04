В Москве летом 2024 года введут в эксплуатацию еще один пешеходный мост

В качестве архитектурного акцента в центре мостового полотна предусмотрена место для отдыха

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пешеходный мост, который свяжет Якиманскую, Крымскую и Болотную набережные, введут в эксплуатацию летом следующего года в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"На сегодняшний день ведутся активные строительно-монтажные работы. Процент готовности составляет 60%. Сейчас подрядчик выполняет гидроизоляцию пролетного строения, а также бетонные работы на опорах конструкции. В наших планах ввести мост в эксплуатацию к лету следующего года", - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство моста началось в марте этого года. 12 сентября была произведена транспортировка металлического пролетного строения моста на барже от места сборки в городском округе Лыткарино до акватории Водоотводного канала. Полная длина металлического пролетного строения - 54 м, весит конструкция 235 тонн.

"В рамках реализации проекта будут построены пандусные сходы на Якиманскую, Крымскую и Болотную набережные. В сторону 3-го Голутвинского переулка построят лестничный сход. Ширина моста варьируется от 6,35 до 8,25 м", - добавил Загрутдинов.

В качестве архитектурного акцента в центре мостового полотна предусмотрена место для отдыха. Мост будет выполнять не только логистическую функцию, но и станет украшением этой локации, еще одной достопримечательностью района, отметили в пресс-службе.