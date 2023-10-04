В приложении "Московский транспорт" появился второй маршрут электросудов

Маршрут проходит через шесть причалов: Автозаводский мост, ЗИЛ, Кленовый бульвар, Нагатинский Затон, Южный речной вокзал, Печатники

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Второй маршрут электросудов "ЗИЛ - Печатники" появился в приложении "Московский транспорт". Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

29 сентября начал работу второй маршрут электросудов "ЗИЛ - Печатники". Маршрут проходит через шесть причалов: Автозаводский мост, ЗИЛ, Кленовый бульвар, Нагатинский Затон, Южный речной вокзал, Печатники.

"После запуска второго речного маршрута мы добавили его в приложении "Московский транспорт". Так пассажиры смогут легко рассчитать свое время в пути. При этом поездки с одного берега на другой будут быстрее, чем на личном транспорте. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем наши цифровые сервисы для пассажиров как можно удобнее", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В приложении "Московский транспорт" маршруты электросудов выделены фиолетовым цветом. В приложении можно отслеживать положение электросудов второго маршрута, смотреть расписание, возможность пересадки на другой транспорт. Также при нажатии на судно высветится полная карточка о нем.

Чтобы посмотреть все названия речных маршрутов, нужно в меню найти "Маршруты речного транспорта". Оплатить проезд на электрических судах можно с помощью карты "Тройка", банковской картой или по биометрии.

В 2022 году в приложение "Московский транспорт" добавили раздел "Река". Появилась возможность строить маршруты до причалов, отслеживать местоположение теплоходов, смотреть расписание и покупать билеты на прогулки. А летом 2023 года в приложении был добавлен первый маршрут электросудов "Киевский - Сердце Столицы".