Источник: для восстановления БДК "Минск" могут использовать агрегаты бывшего корабля ВСУ

Речь идет о большом десантном корабле "Константин Ольшанский"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Техническую готовность большого десантного корабля (БДК) "Минск" Балтийского флота, получившего повреждения при украинском ракетном ударе, могут восстановить с использованием агрегатов бывшего корабля Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС источник в судоремонтной отрасли Крыма.

"Рассматривается вариант восстановления технической готовности БДК "Минск" за счет использования систем и агрегатов аналогичного по проекту и "забытого" с 2014 года "Константина Ольшанского", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ВМС ВСУ бросили на полуострове порядка 20 кораблей, включая БДК "Константин Ольшанский".

Как сообщалось, 13 сентября Украина нанесла удар крылатыми ракетами по севастопольскому морскому заводу, где находились в ремонте два корабля. В тот же день Минобороны РФ проинформировало, что "два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов".

Как уточнил источник агентства, плановый ремонт подлодки "Ростов-на-Дону" на Севморзаводе должен продлиться несколько месяцев, на БДК "Минск" ведутся работы по расчистке поврежденных отсеков, проводится оценка объема предстоящих восстановительных работ.