"Роскапстрой" обучил и трудоустроил 6 тыс. человек из новых регионов

В частности, переподготовку и повышение квалификации прошли почти 3,9 тыс. специалистов по рабочим профессиям охраны труда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Федеральное автономное учреждение "Роскапстрой" обучило 6 тыс. человек из новых регионов России, все они трудоустроены. Об этом сообщила на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild советник директора учреждения Елена Демченко.

"Если весь объем взять, на сегодняшний день уже 6 тыс. человек [обучены], все [трудоустроены]", - сказала она в ответ на вопрос о том, сколько человек из новых регионов РФ обучил Роскапстрой.

В частности, переподготовку и повышение квалификации прошли почти 3,9 тыс. специалистов по рабочим профессиям охраны труда, более 500 специалистов по рабочим профессиям, почти 600 специалистов и руководителей региональных органов исполнительной власти.

"Роскапстрой" в 2024 году планирует развивать такие направления, как информационная безопасность, территориальное планирование и благоустройство территории, кадастровая деятельность, организация проведения оценки профессиональных рисков, организация проведения специальной оценки условий труда.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. В мероприятии участвуют 450 компаний. Выставка включает все направления строительства, проектирования, развития городской среды и позиционирует себя как место встречи девелоперов, застройщиков, архитекторов, проектировщиков, производителей материалов и технологий, подрядных организаций, представителей органов власти и научного сообщества.