Володин заявил о переходе Госдумы на отечественное программное обеспечение

По словам председателя ГД, с начала СВО "попыткам хакерских атак из недружественных стран неоднократно подвергались в том числе и информационные ресурсы Госдумы"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и государственных служащих парламента 1 800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Таким образом будет обеспечен переход работы палаты на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Госдума переходит на отечественное программное обеспечение. Начинать надо с себя: поддерживать наши отечественные компании, закупая у них. Тогда российский бизнес будет развиваться, будет конкурентоспособным", - подчеркнул Володин. Он отметил, что с начала спецоперации "попыткам хакерских атак из недружественных стран неоднократно подвергались в том числе и информационные ресурсы Госдумы".

"Это вопрос безопасности. Американские IT-корпорации - Microsoft, Google, Apple - многократно попадались на слежке за пользователями. Очевидно, что разведкой США будет использована любая возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского государственного сектора", - подчеркнул Володин.

Как отметили в пресс-службе палаты, вместо Windows аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office - пакет "Мой офис". На отечественное ПО уже перешли сотрудники четырех управлений аппарата. В пресс-службе Думы добавили, что работа по переустановке операционных систем и офисных программ на компьютерах сотрудников аппарата Госдумы, аппаратов фракций и депутатов идет уже больше года и в 2024 году будет продолжена.