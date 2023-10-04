Союз журналистов наградил врачей госпиталя им. Вишневского за помощь военкорам

Глава СЖР Владимир Соловьев поблагодарил медиков также за лечение раненых бойцов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) наградил врачей Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Глава СЖР вручил им дипломы "за высокопрофессиональный труд по лечению и реабилитации военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции", передает корреспондент ТАСС.

"От нашего творческого союза мы решили вручить почетные дипломы вам, уважаемые доктора. Тем, кто помогал журналистам. Понятно, как вам непросто, раненых много. Не только за журналистов вам спасибо, но и за бойцов, которых вы восстанавливаете", - сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В частности, дипломы получили начальник НМИЦ ВМТ Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Александр Есипов, врач высшей категории по специальности "Нейрохирургия", начальник нейрохирургического отделения Владимир Мануковский, начальник отделения гнойной хирургии Павел Маркевич, начальник центра травматологии и ортопедии (боевой патологии и сочетанных повреждений) Эдуард Пешехонов, врач хирургического отделения Виктория Тишакова, главный нейрохирург, заслуженный врач России Геннадий Антонов, начальник отделения гнойной хирургии Андрей Кисленко и начальник центра кардиохирургии, ведущий кардиохирург Министерства обороны РФ Александр Лищук.

"Я хочу поблагодарить вас, потому что ваши корреспонденты, ваше сообщество очень хорошо освещаете все события. Это помогает нам заранее знать, кто к нам поступит, как мы будем оказывать помощь. Также вы показываете нас, даете людям понять, что бойцы, которые сражаются за наше Отечество, получат медицинскую помощь", - сказал Александр Лищук.

22 июля четыре журналиста "Известий" и "РИА Новости" получили различные ранения в результате удара ВС Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев погиб, остальные журналисты проходили лечение и реабилитацию в НМИЦ ВМТ Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского.