Ледовую арену на территории ТиНАО введут в эксплуатацию в конце года

Трехэтажный комплекс будет включать в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, раздевалки и административные помещения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Строительство новой крытой ледовой арены с искусственным льдом на территории ТиНАО в Щербинке завершается, ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2023 года, сообщила пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

"Основная часть граждан, выбирающих сегодня ТиНАО в качестве места жительства, - это молодые, активные люди. Поэтому доступность спорта - одна из важных составляющих комфортной жизни в округах, которые мы должны обеспечить. Ледовый комплекс на севере Щербинки возводится за счет средств инвестора. К концу текущего года планируем ввести объект в эксплуатацию", - приводятся слова главы департамента Владимира Жидкина.

Трехэтажный комплекс будет включать в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, раздевалки и административные помещения. Его высота составит 15 м, площадь застройки - 5,3 тыс. кв. м.

Отмечается, что в последние годы развитию спортивной инфраструктуры Новой Москвы уделяется большое внимание. Объекты возводятся как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы. К примеру, сегодня в стадии строительства находятся такие крупные объекты, как горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс в Троицке и всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро "Прокшино". С момента присоединения округов к столице в ТиНАО построено 12 спортивных объектов.