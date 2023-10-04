Около 548 млн пассажиров МЖД перевезли за 9 месяцев 2023 года

Пассажирооборот с начала года увеличился на 5,6%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Почти 548 млн пассажиров перевезли на инфраструктуре Московской железной дороги (МЖД) - филиала ОАО "РЖД" - в январе-сентябре 2023 года. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МЖД.

"По оперативным данным, в январе-сентябре 2023 года на инфраструктуре МЖД перевезено 547,9 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении отправлено 527,2 млн человек (+1,5%), в дальнем следовании - 20,7 млн человек (+10%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирооборот с начала года увеличился на 5,6% к уровню прошлого года и составил 24,9 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 13,5 млрд пасс-км (+1,2%), в дальнем следовании - 11,4 млрд пасс-км (+11,2%).