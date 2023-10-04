График поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 6-8 октября

В период "окон" будут ремонтировать пути на станции Царицыно

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2, D2) изменится 6-8 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 22:00 до 05:00 с 6 на 7, с 7 на 8 октября изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2. Часть поездов будут отменены, часть проследует с отменой остановок на Курьяново и Москворечье. Интервалы движения поездов будут увеличены до одного часа. Скорректировано время отправления последних поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период "окон" будут ремонтировать пути на станции Царицыно. Работы пройдут в ночные часы, когда пассажиропоток наименьший. С расписанием пригородных и городских поездов можно свериться в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика, добавили в департаменте.