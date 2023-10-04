Собянин: Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в "Манеже" с 28 октября

По словам мэра, на выставке будет больше 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в столице с 28 по 31 октября в "Манеже". Об этом в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Проведем III Московскую неделю интерьера и дизайна в Центральном выставочном зале "Манеж" с 28 по 31 октября. Тема выставки - "Доступный ремонт и качественная обстановка". Приглашаем на нее производителей мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов", - написал Собянин.

По его словам, на выставке будет больше 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая.

В деловой программе примут участие известные российские и зарубежные производители, дизайнеры, архитекторы и девелоперы. Гостей ждут открытые лекции, дискуссии и мастер-классы. Компании смогут найти бизнес-партнеров.

"Для посещения выставки надо зарегистрироваться на официальном сайте - https://mwdi.ru/", - уточнил Собянин.