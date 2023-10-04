В Подмосковье 7 октября проведут масштабный онкоскрининг

Для участия при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, результат исследований сообщат на месте

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Масштабная акция по диагностике злокачественных новообразований пройдет на стадионе "Локомотив" в Дмитровском городском округе в субботу, мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В эту субботу, 7 октября, в Дмитровском округе на стадионе "Локомотив" пройдет масштабная акция по диагностике злокачественных новообразований. Принять участие смогут все желающие жители Подмосковья старше 18 лет. Онкоскрининг приурочен к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы", - сказали в пресс-службе.

Там рассказали, что на стадионе будут работать мобильные флюорограф, маммограф, а также поликлиника. Для участия в онкоскрининге при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результат исследований сообщат на месте. При необходимости пациента также направят на более углубленную диагностику. Для детей на стадионе проведут анимационную программу.

"Онкологические заболевания эффективнее поддаются лечению, если выявлены на ранней стадии. Важно регулярно проходить диагностику. В эту субботу на стадионе в Дмитрове можно будет пройти маммографию, УЗИ молочных желез, флюорографию, а также выполнить экспресс-тестирование на рак простаты", - процитировали в пресс-службе слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.