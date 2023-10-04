На территории Новой Москвы до конца 2025 года построят четыре поликлиники

Новые поликлиники оснастят современным медицинским оборудованием

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Четыре поликлиники в составе крупных жилых комплексов планируется построить за счет инвесторов на территории Новой Москвы до конца 2025 года, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"В следующем году в Сосенском поселении инвесторы планируют достроить детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену. Еще две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений каждая находятся в стадии проектирования: одна появится во Внуковском поселении, другая - в городе Московском. Также завершат строительство взрослой поликлиники в поселке Коммунарка Сосенского поселения на 475 посещений в смену. По плану объекты должны ввести в эксплуатацию к концу 2025 года", - приводятся в сообщении слова главы департамента Андрея Бочкарева.

По его словам, новые поликлиники оснастят современным медицинским оборудованием, полностью соответствующим столичным стандартам. В зданиях появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, лечебные и восстановительные процедуры.

Кроме этого, в зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан.