В Чите планируют открыть маршрут о Мао Цзэдуне для туристов из Китая

Начальник управления международных связей и туризма администрации города Любовь Ожегова отметила, что на основных точках маршрута установят стенды с описанием достопримечательностей и QR-кодами

ЧИТА, 4 октября. /ТАСС/. Маршрут, где бывал основатель Китайской Народной Республики (КНР) Мао Цзэдун, планируют создать в Чите для привлечения туристов из КНР. Об этом сообщила ТАСС начальник управления международных связей и туризма администрации города Любовь Ожегова.

По ее словам, это не первый маршрут с аудиогидами в Чите. Два года назад была создана "Багуловая линия" (от названия цветка багульника, который имеет розовый цвет) по основным достопримечательностям в центре города. В скором времени будет открыта "Зеленая линия" по историческом центру Читы, связанному с декабристами.

"Мы планируем "Красный маршрут" про советское прошлое Читы, военное прошлое, ДВР [Дальневосточную республику]. Плюс для китайских туристов будут сделаны остановки в местах, которые посещали Мао Цзэдун и [первый министр иностранных дел Китая] Чжоу Эньлай во время визита в Читу. Это все будет в одном аудиогиде", - сказала Ожегова.

На основных точках маршрута предполагается установить стенды с описанием достопримечательностей и QR-кодами, отсканировав которые можно будет послушать аудиогид. Виртуальные экскурсоводы будут говорить на трех языках: русском, английском и китайском.

Маршрут будет начинаться от железнодорожного вокзала Читы. Одной из точек станет памятник федерального значения "Пассаж Второва", где в 1950 году находился избирательный участок. Мао Цзэдун тогда осмотрел помещение для голосования, агитпункт и комнаты отдыха. Также в маршрут войдет читинская гимназия №4, где руководитель Китая получил звание почетного пионера. Кроме того, в гид будут включены парк Дома офицеров, краеведческий музей и другие объекты.

"Также хотели бы сделать аудиогид "Резное кружево" по деревянным постройкам Читы. Есть у нас в процессе автомобильный аудиогид "Оранжевая линия". Он должен связать самые крупные и интересные точки вблизи города. На Титовской сопке уже есть стенд. И запланированы другие точки, например, нулевой километр, Молоковка [источник минеральной воды возле Читы]", - сообщила Ожегова.